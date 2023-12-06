Копылов – Исмаилову: не сбавляй обороты, вацок

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке с соотечественником, бойцом UFC Романом Копыловым. Он пройдёт 17 декабря в Санкт-Петербурге на турнире ACBJJ 15 по правилам бразильского джиу-джитсу.

«17 декабря я зайду на ковёр ACBJJ, чтобы зарубиться с Романом Копыловым по правилам грэплинга. Чувствую, это будет эпическая суперсхватка, это ведь будет столкновение причёсок», — написал Исмаилов.

«Не сбавляй обороты, вацок», — ответил в комментариях Копылов.

На счету Магомеда в ММА 22 боя, в которых одержал 18 побед, потерпел три поражения, а в одном поединке с его участием была зафиксирована ничья. В активе Романа в смешанных единоборствах 12 побед при двух поражениях.