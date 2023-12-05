«Чур, ты первый проходишь в ноги». Исмаилов подерётся с бойцом UFC

Магомед Исмаилов – настоящая суперзвезда российских единоборств. Он всегда привлекает к себе внимание не только выступлениями, но и эпатажным поведением. А ещё боец отличается универсальностью – он абсолютно спокойно перебрался из смешанных единоборств в бокс, где уже демонстрирует серьёзные успехи. Но, видимо, останавливаться на этом Магомед не собирается. Стало известно, что свой следующий поединок Исмаилов проведёт уже в декабре. Более того, в соперниках оказался действующий (!) боец UFC.
Стало известно, что уже 17 декабря Магомед проведёт свой очередной поединок. Он будет драться с Романом Копыловым по правилам бразильского джиу-джитсу. Скорее всего, бой будет носить выставочный характер, поскольку понятна разница в функциональной готовности спортсменов. Исмаилову уже 37 лет, а его визави – 32. Да и Магомед не раз рассказывал, что имеет большие проблемы с коленями, которые не позволяют ему полноценно выступать в MMA. Поэтому будет интересно посмотреть, что именно сможет продемонстрировать Лысый хищник. Встреча пройдёт на турнире ACBJJ 15, который состоится в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что в послужном списке Магомеда очень много регалий. Он имеет звания в боевом самбо, рукопашном бое, вольной борьбе. А теперь, видимо, Исмаилов намерен показать себя и в бразильском джиу-джитсу. Благо Лысый хищник имеет шикарную борцовскую базу, которая и может стать для него главным залогом успеха. Кроме того, в оппонентах – Копылов, который считается лютым ударником, но особенных успехов в борьбе в UFC не демонстрировал. При этом Роман тренируется в Дагестане, поэтому совершенно точно впитывает там основы работы в партере. Лёгкой прогулкой для Лысого хищника это не должно обернуться ни при каких условиях.
Стоит отметить, что Магомед в свойственном ему стиле уже начал разгонять поединок. Конечно, никаких оскорблений в сторону молодого оппонента не слышится. Да и не может быть неприязни между парнями, которые отлично относятся друг к другу. Но Исмаилов решил обсудить все правила «на берегу», поэтому попросил сделать первый выпад именно Романа.
«Роман, бороться хочешь, что ли? Ладно, тогда, чур, ты первый проходишь в ноги».
Конечно, к схватке Исмаилова и действующего бойца UFC Копылова необходимо относиться именно как к зрелищу. Учитывая характер и эпатаж Лысого хищника, можно ждать игры на публику даже во время самого поединка. Поэтому пропускать его совершенно точно не стоит. А если у Магомеда получится одержать победу, возможно, он начнёт активно развиваться ещё в одном направлении.