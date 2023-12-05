«Чур, ты первый проходишь в ноги». Исмаилов подерётся с бойцом UFC

Магомед Исмаилов – настоящая суперзвезда российских единоборств. Он всегда привлекает к себе внимание не только выступлениями, но и эпатажным поведением. А ещё боец отличается универсальностью – он абсолютно спокойно перебрался из смешанных единоборств в бокс, где уже демонстрирует серьёзные успехи. Но, видимо, останавливаться на этом Магомед не собирается. Стало известно, что свой следующий поединок Исмаилов проведёт уже в декабре. Более того, в соперниках оказался действующий (!) боец UFC.

Стало известно, что уже 17 декабря Магомед проведёт свой очередной поединок. Он будет драться с Романом Копыловым по правилам бразильского джиу-джитсу. Скорее всего, бой будет носить выставочный характер, поскольку понятна разница в функциональной готовности спортсменов. Исмаилову уже 37 лет, а его визави – 32. Да и Магомед не раз рассказывал, что имеет большие проблемы с коленями, которые не позволяют ему полноценно выступать в MMA. Поэтому будет интересно посмотреть, что именно сможет продемонстрировать Лысый хищник. Встреча пройдёт на турнире ACBJJ 15, который состоится в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в послужном списке Магомеда очень много регалий. Он имеет звания в боевом самбо, рукопашном бое, вольной борьбе. А теперь, видимо, Исмаилов намерен показать себя и в бразильском джиу-джитсу. Благо Лысый хищник имеет шикарную борцовскую базу, которая и может стать для него главным залогом успеха. Кроме того, в оппонентах – Копылов, который считается лютым ударником, но особенных успехов в борьбе в UFC не демонстрировал. При этом Роман тренируется в Дагестане, поэтому совершенно точно впитывает там основы работы в партере. Лёгкой прогулкой для Лысого хищника это не должно обернуться ни при каких условиях.

Стоит отметить, что Магомед в свойственном ему стиле уже начал разгонять поединок. Конечно, никаких оскорблений в сторону молодого оппонента не слышится. Да и не может быть неприязни между парнями, которые отлично относятся друг к другу. Но Исмаилов решил обсудить все правила «на берегу», поэтому попросил сделать первый выпад именно Романа.

Магомед Исмаилов известный российский боец смешанных единоборств «Роман, бороться хочешь, что ли? Ладно, тогда, чур, ты первый проходишь в ноги».

Конечно, к схватке Исмаилова и действующего бойца UFC Копылова необходимо относиться именно как к зрелищу. Учитывая характер и эпатаж Лысого хищника, можно ждать игры на публику даже во время самого поединка. Поэтому пропускать его совершенно точно не стоит. А если у Магомеда получится одержать победу, возможно, он начнёт активно развиваться ещё в одном направлении.