Магомед Анкалаев обратился к Джонни Уокеру насчёт реванша

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выразил уверенность, что победит бразильца Джонни Уокера в течение трёх раундов в поединке-реванше.

«Мой следующий бой будет лучшим. Я остановлю этого парня за три раунда. Джонни, будь готов к войне. Не сдавайся, пожалуйста», — написал Анкалаев.

Напомним, поединок между Анкалаевым и Уокером состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) октябре и был признан несостоявшимся после запрещённого неумышленного удара коленом со стороны Магомеда. После консультаций с Уокером врач решил не давать добро на продолжения поединка. Сам же Джонни после остановки противостояния начал всячески демонстрировать, что готов продолжить бой.