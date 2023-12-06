Названы три претендента на бой с Канело в мае

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) вернётся на ринг в мае, сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

По информации обозревателя, в список претендентов на бой с Канело входят:

1) абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO);

2) действующий обладатель титула WBC в среднем весе (до 72,6 кг) американец Джермалл Чарло (33-0, 22 KO);

3) бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгия (42-0, 33 KO).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес победил единогласным судейским решением абсолютного чемпиона в первом среднем весе американца Джермелла Чарло (35-2-1, 19 KO).