Атлас назвал бойца, которого должен побить Канело, чтобы войти в историю

Известный американский тренер Тедди Атлас назвал бойца, с которым, по его мнению, должен сразиться бывший лидер рейтинга pound-for-pound и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO).

«Если Канело хочет считаться одним из лучших мексиканцев в истории и лучшим бойцом второго среднего веса, тогда он должен сразиться с Бенавидесом. Он должен сразиться с Бенавидесом, чтобы оправдать свой статус», — сказал Атлас на своём YouTube-канале.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложится в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).