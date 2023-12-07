Блогер Милохин пожаловался на заторможенность из-за частых ударов по голове

Звёздный российский блогер Данила Милохин, известный как Даня Милохин, сообщил, что стал заторможенным из-за частых ударов по голове. Напомним, блогер начал активно заниматься единоборствами.

«Очень много раз получаю по голове. Так что, если вдруг вы замечаете… ммм… в моём общении… ммм… некую заторможенность, это лишь оттого, что я получаю по башке. Ничего, все пройдёт, не беспокойтесь», — рассказал Милохин во время прямого эфира на своей странице в социальной сети.

Напомним, Милохин регулярно начал делиться с подписчиками видео и фото с тренировок по смешанным единоборствам. Блогер заявлял, что его целью является бой с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Милохин выделил трёх бойцов смешанных единоборств, которых считает примером для себя.