«Убийца». Даня Милохин высказался о Чимаеве

Звёздный российский блогер Данила Милохин, известный как Даня Милохин, выделил трёх бойцов смешанных единоборств, отдельно остановившись на непобеждённом чеченце Хамзате Чимаеве. Вместе с ним он тренируется в одном зале в Дубае (ОАЭ).

«Могу отметить Исраэля Адесанью и Конора Макгрегора. И, конечно же, Хамзата Чимаева. Это убийца. Общаюсь ли я с ним? Он ходит в тот же зал, что и я. То есть он работает с тренерами, которые со мной занимаются. Но мы не виделись, потому что я тренируюсь утром, а он – вечером. Не думаю, что Чимаев плохо на меня отреагирует – посмеётся и скажет продолжать», — приводит слова Милохина Sports.ru.

В общей сложности в активе Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы.