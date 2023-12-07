Волкановски дал совет, который поможет Стерлингу вновь завоевать титул UFC

Австралийский мастер смешанных единоборств Александр Волкановски высказался о бывшем чемпионе UFC в легчайшем весе Алджамейне Стерлинге, который может вскоре дебютировать в полулёгкой весовой категории в поединке с Максом Холлоуэем.

«Знаете, он хороший боец. Мне нравится, что он делает. Кажется, что он знает своё дело и осознаёт, что в ближайшее время у него не будет титульного боя. Однако, смотрите, если убрать Макса Холлоуэя, то он следующий претендент. Всё просто. Он это сам знает и ведёт игру, понимаете? Он видит настоящий путь к титулу.

Он знает, что не может провести чемпионский бой прямо сейчас, но если подраться, то он будет лишь в одном бою от титула, если убрать Макса. Уверен, он понимает, что это будет сложный бой. Однако он выглядит так, будто знает, как прийти к титулу, и это следует уважать», — сказал Волкановски в интервью MMA Fighting.

Последним боем Стерлинга было поражение от Шона О'Мэлли в титульном поединке за пояс чемпиона в легчайшем весе.