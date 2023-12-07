Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Брэндон Морено назвал следующего соперника и дату боя

Брэндон Морено назвал следующего соперника и дату боя
Комментарии

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено сообщил, что встретится с представителем Ирака Амиром Альбази на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 24 февраля в Мехико (Мексика). Поединок Морено и Альбази станет соглавным событием вечера.

«24 февраля я встречусь с Альбази в Мехико. Я хочу поехать туда, победить и отпраздновать это событие вместе со своими людьми и мексиканским флагом. Для меня это что-то особенное. Я мексиканец. В конце концов, я работаю ради этого. Я хочу, чтобы у мексиканских бойцов было больше возможностей», — приводит слова Морено ESPN US.

30-летний Морено — бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе и первый чемпион UFC мексиканского происхождения.

Материалы по теме
Брендон Морено оценил решение Дейвисона Фигейреду перебраться в легчайший вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android