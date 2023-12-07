Брэндон Морено назвал следующего соперника и дату боя

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено сообщил, что встретится с представителем Ирака Амиром Альбази на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 24 февраля в Мехико (Мексика). Поединок Морено и Альбази станет соглавным событием вечера.

«24 февраля я встречусь с Альбази в Мехико. Я хочу поехать туда, победить и отпраздновать это событие вместе со своими людьми и мексиканским флагом. Для меня это что-то особенное. Я мексиканец. В конце концов, я работаю ради этого. Я хочу, чтобы у мексиканских бойцов было больше возможностей», — приводит слова Морено ESPN US.

30-летний Морено — бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе и первый чемпион UFC мексиканского происхождения.