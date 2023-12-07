Чемпион мира по рукопашному бою заочно получил 15 лет за убийство росгвардейца

Чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев заочно приговорён Верховным судом Дагестана к 15 годам колонии, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

Шахбан Мачиев обвиняется в убийстве сотрудника Росгвардии в Махачкале в 2018 году. В ночь на 18 ноября 2018 года возле караоке-ресторанов в Махачкале произошла перестрелка, в ходе которой был застрелен 26-летний лейтенант Росгвардии. В региональном управлении СК РФ сообщали, что молодой человек получил множественные огнестрельные ранения, в том числе в голову, при попытке пресечь групповой конфликт, вспыхнувший между находившимися у входа в заведение людьми.

Одним из подозреваемых в убийстве стал Мачиев, который также получил огнестрельное ранение и в тяжёлом состоянии был госпитализирован. Как только его состояние улучшилось, он был задержан и арестован. В марте 2021 года его оправдали на основании решения присяжных. Однако вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение.

Мачиев покинул территорию РФ после вынесения оправдательного приговора.