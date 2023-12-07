Морено будет страховать титульный бой между Пантожей и Ройвалом на UFC 296

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено будет страховать титульный бой между бразильским бойцом Александром Пантожей и американцем Брэндоном Ройвалом, сообщает ESPN US.

По информации источника, Морено будет официальным запасным на этот поединок и выйдет в октагон, если один из бойцов не сможет принять участие.

Пантожа и Ройвал сразятся в рамках турнира UFC 296, который пройдёт 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Соперники уже встречались ранее на турнире UFC on ESPN в августе 2021 года. Тогда сильнее оказался Пантожа, который выиграл бой с помощью удушения сзади во втором раунде.

30-летний Морено — бывший двукратный чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе. Ранее он назвал дату следующего поединка и соперника.