Волкановски: Топурии ещё предстоит доказать, что он элитный боец

Австралийский боец смешанных единоборств Александр Волкановски высказался о конкуренте по дивизиону UFC Илии Топурии, с которым у него должен состояться бой на UFC 298. Волкановски заявил, что для вхождения в пул элитных бойцов Топурии необходимо будет приложить дополнительные усилия.

«Думаю, что Топурию могут торопить. Это не значит, что я не считаю его достаточно хорошим. Он может быть настолько хорош, как говорит. Он мог бы быть хорош, как все говорят, но он пока что не смог доказать этого. Вот что я отвечаю, когда он задаётся вопросом о своём классе. Ты можешь быть как угодно хорош, пока ты не подрался с кем-то на высоком уровне. Илия всё равно будет участвовать во всех этих боях, просто я ещё не видел от него элитного уровня.

Возможно, в феврале он сможет это показать, и я не пытаюсь сбить его с толку, говоря об этом. Просто парень может пока подумать, что он может нокаутировать всех и никто не будет желать с ним драться. Это тот же путь к титулу, который прошёл я. Он думает, что он сделает всё то же самое, но так не получится», — заявил Волкановски в интервью MMA Fighting.