Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он выйдет защищать свою репутацию». Нганну — о реванше с Фьюри

«Он выйдет защищать свою репутацию». Нганну — о реванше с Фьюри
Аудио-версия:
Комментарии

Камерунский боец Фрэнсис Нганну, который дебютировал в боксёрском ринге в поединке против Тайсона Фьюри, высказался о возможности ответного боя и заявил, что теперь он находится в более выигрышном положении.

«Это был даже не сильный удар, поэтому я знал, что он встанет. Кулак сперва задел его плечо, прежде чем попал ему в висок. Любой упал бы, если бы удар был чистым.

Прямо сейчас я хочу бой-реванш с Тайсоном. Этот бой вселил в меня уверенность, но я также считаю, что он отнёсся ко мне менее серьёзно, поэтому к следующему бою подойдёт в форме. Я хочу это прочувствовать, я хочу реванша.

Очевидно, что и я буду готов лучше, больше вложусь в работу. Я был на этом месте и знаю, что я выиграл. Несмотря на то что ему отдали победу, теперь он станет претендентом. Он выйдет защищать свою репутацию», — заявил Нганну в интервью на YouTube-канале Club Shay Shay.

Материалы по теме
Уайлдер повторит успех Нганну — и вырубит его. PFL готовит смешанный бой нокаутёров
Уайлдер повторит успех Нганну — и вырубит его. PFL готовит смешанный бой нокаутёров
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android