Уайлдер повторит успех Нганну — и вырубит его. PFL готовит смешанный бой нокаутёров

20 ноября руководство лиги PFL анонсировало поглощение Bellator и рассказало о довольно обширных планах на следующий год. Один из главных вопросов, на который предстояло ответить — что будет с Фрэнсисом Нганну?

Звёздный боец был подписан в промоушен ещё несколько месяцев назад, но после этого готовился к боксёрскому поединку с Тайсоном Фьюри. Перспективы в ММА же были довольно размытыми, проговаривалось только то, что Нганну будет биться в новом дивизионе PPV Super Fight, который запустится в 2024 году.

Когда может состояться бой Нганну с Уайлдером?

И теперь глава PFL Донн Дэвис пролил свет на будущее Фрэнсиса: «Я хочу быть прозрачен. Когда именно он дебютирует, мы не знаем. Мы знаем, что он точно подерётся в PFL в 2024 году. Будет это первый или последний квартал 2024-го — пока неизвестно. Я всё ещё считаю, что это будет бой по смешанным правилам.

Наиболее вероятный оппонент — Деонтей Уайлдер. Это было бы невероятно. А вот второй и третий варианты уже не столь захватывающие. Мы не хотим их форсировать, поскольку первая опция действительно хороша. Мы прислушиваемся к Фрэнсису. У него есть великолепная опция в боксе и шикарный смешанный вариант. Сейчас мы разбираемся с тем, как лучше всё устроить».

Очевидно, что Нганну — боец элитного уровня, ни в ростере Bellator, ни в ростере PFL нет бойцов его веса, которые хотя бы близки к его уровню. Соответственно, опция с Уайлдером — надежда PFL.

Важно и то, что сам Деонтей в последнее время крайне заинтересован в том, чтобы выступать в смешанных единоборствах. Не так давно он уже рассуждал о своих перспективах: «Я думаю о том, чтобы заняться и тем, и другим — UFC и боксом. В UFC я буду опасным человеком в четырёхунцовых перчатках… Мне хочется подхватить крупное тело и ударить его, а затем забраться на него сверху и выбить из него всю дурь».

Какие перспективы у Уайлдера в ММА?

Уайлдер прав в том, что в маленьких перчатках его нокаутирующая мощь резко возрастёт. Он будет опаснейшим соперником для любого бойца, включая Нганну. Сам Фрэнсис тоже комментировал потенциальный поединок с Бронзовым бомбардировщиком и отдавал потенциальному оппоненту должное: «Бой с Уайлдером действительно обсуждается. Деонтей Уайлдер в течение нескольких месяцев тренируется по MMA. Пока ничего не решено, но некоторые сведения дошли до меня, так что в этом есть смысл. Он действительно серьёзно относится к ММА. Многие люди только говорят: «Я собираюсь подраться в боксе и в ММА», но Деонтей Уайлдер реально этого хочет. Ему будет трудно, потому что перед ним будет совсем другой зверь».

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Что с карьерой Уайлдера в боксе?

Надо сказать, что бросать профессиональный бокс Уайлдер не планирует. В декабре у него бой с Джозефом Паркером, а ещё есть слухи о том, что впереди у Деонтея возможный поединок с Энтони Джошуа. В общем, программа у Бронзового бомбардировщика насыщенная. Что касается боя с Нганну по смешанным правилам, то тут многое будет зависеть от того, кто лучше попадёт. Уайлдер на бумаге более быстрый и бьёт очень мощно, так что у Нганну могут возникнуть серьёзные проблемы.

В любом случае нас ждёт отличное зрелище. Особенно если звёздные нокаутёры договорятся о двух поединках — по правилам бокса и по смешанным. Главные победители тут зрители, ведь всегда хочется выяснить, кто самый опасный человек в мире. Уайлдер с Нганну вполне тянут на такой статус.