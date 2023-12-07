Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В RCC назвали нового соперника Алексея Олейника после снятия Оли Томпсона

В RCC назвали нового соперника Алексея Олейника после снятия Оли Томпсона
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проведёт поединок с представителем Бразилии Фернандо Родригесом на турнире RCC 17. Об этом информирует пресс-служба промоушена. Спортивное мероприятие состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Бразилец согласился выйти на замену британцу Оли Томпсону.

Поединок с Томпсоном должен был стать для Олейника реваншем. Бойцы встречались в ночь на 27 мая мск в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Противостояние завершилось победой британца нокаутом в первом раунде.

На счету Олейника 60 побед, 17 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. С лета 2014 года по осень 2022-го россиянин выступал в UFC.

Главным событием RCC 17 станет поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

Материалы по теме
Томпсон отказался от поединка с Олейником, RCC ищет замену
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android