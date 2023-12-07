Арман Царукян назвал любимых бойцов ММА на старте своей карьеры

Известный российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян признался, что на заре карьеры его любимыми бойцами были Гегард Мусаси и Бенеил Дариуш.

«Я не знаю Гегарда лично, но мы общались, поддерживали друг друга. А вторым моим любимым бойцом был Бенеил Дариуш. Они не говорят всякую чушь, они здорово дерутся. Смотреть за их поединками очень интересно», — сказал Царукян на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Царукян в последнем поединке встречался как раз с Дариушем. Противостояние проходило на турнире UFC Fight Night 233 в ночь с 2 на 3 декабря мск. Арман победил нокаутом в первом раунде. Теперь в активе Царукяна 24 боя в смешанных единоборствах, в которых он добыл 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения.