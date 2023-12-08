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Ракич назвал турнир, на котором согласен провести бой с экс-чемпионом UFC Прохазкой

Ракич назвал турнир, на котором согласен провести бой с экс-чемпионом UFC Прохазкой
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Австрийский боец смешанных единоборств Александар Ракич заявил, что согласен провести поединок с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе чехом Иржи Прохазкой на турнире UFC 298 в феврале. Ранее Ракич сообщил, что представитель Польши Ян Блахович снялся с их боя. Противостояние должен было состояться на UFC 297 в ночь с 20 на 21 января мск. Позже Прохазка дал понять, что может выйти в октагон с Ракичем в феврале или марте.

«Да, давай сделаем это 17 февраля в Анахайме!» — написал Александар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Прохазка встречался с бразильцем Алексом Перейрой. Поединок завершился досрочной победой бразильца во втором раунде. Ракич в последнем поединке проиграл Блаховичу.

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