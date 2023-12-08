Евгений Тищенко оказался тяжелее Леона Харта перед боем за титул чемпиона мира WBA

9 декабря в Дубае пройдёт турнир «Ночь чемпионов IBA», в рамках которого поединок проведёт олимпийский чемпион Евгений Тищенко. Соперником россиянина будет спортсмен из Германии Леон Харт.

В преддверии спортивного мероприятия состоялась официальная церемония взвешивания. Тищенко показал на весах 101,6 кг. Харт был заметно легче. Вес немца составил 95,5 кг. Евгений и Леон проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBA в новой весовой категории до 101,6 кг. Противостояние пройдёт в рамках 12-раундового боя.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса. «Чемпионат» будет детально освещать ход спортивного шоу.

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