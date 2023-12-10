Батыргазиев прокомментировал победу над Альваресом в главном бою «Ночи чемпионов IBA»

Россиянин Альберт Батыргазиев прокомментировал победу в бою с кубинцем Ласаро Альваресом в главном событии турнира «Ночь чемпионов IBA».

«Вся дистанция была напряженной. Потеря концентрации хоть на секунду могла быть чреватой. Я старался контролировать происходящее, на каждый раунд выходил как на первый. Соперник так же не сбавлял. Я получил колоссальный опыт. Надеюсь, мы показали красоту бокса. Не было таких моментов, когда кто-то из нас мог расслабиться. Стать первым обладателем профессионального пояса IBA это что-то новое. Не смогу сказать о своих ощущениях, вот проведу пару защит – тогда расскажу», — передаёт слова Батыргазиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Батыргазиев одержал победу единогласным решением судей.