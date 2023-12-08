«Ночь чемпионов IBA»: русско-немецкая битва за пояс WBA и российские флаги в Дубае. LIVE

💪 Батыргазиев: в бою с Альваресом порадую своей новой победой

Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) высказался о предстоящем поединке с кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, КО 3). Он состоится 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Спортсмены проведут 10-раундовый бой в весе до 60 кг. Противостояние возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA». Бойцы разыграют между собой первый в истории профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).

«Хочу сказать, что мы порадуем вас своей новой победой. А Альваресу я хочу передать, чтобы он был готов. Самое главное, чтобы он здоровым приехал в Дубай и мы смогли показать красочный бой. Бокс – это моё любимое дело, и его не может быть много. И когда ты занимаешься любимым делом, не воспринимаешь это как свою работу. Сейчас дорабатываем последние штрихи на базе «Юг-Спорт» в Сочи и 4 декабря вылетаем в Дубай. Постараюсь порадовать всех любителей красивым боксом.

Является ли Альварес принципиальным соперником? Да, это опасный оппонент. Он идёт без поражений по профессионалам, в олимпийском боксе у него огромный опыт. Мы его изучаем, дорабатываем последние штрихи и поедем в ОАЭ за своей новой победой. Согласен с тем, что мы друг друга хорошо знаем, и в нашем противостоянии будут своеобразные шахматы.

Мои пожелания Ласаро Альваресу? Самое главное – без травм. Я всегда говорю, что в ринге война, а за пределами – дружба. У меня только уважение ко всем своим соперникам. А в ринге будет война, тут ничего личного», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.