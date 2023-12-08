«Ночь чемпионов IBA»: русско-немецкая битва за пояс WBA и российские флаги в Дубае. LIVE

9 декабря в Дубае состоится грандиозный турнир «Ночь чемпионов IBA». В карде значится много боёв с участием российских боксёров. В главном поединке турнира в ОАЭ олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев проведёт 10-раундовый бой за первый в истории профессиональный пояс IBA с кубинцем Ласаро Альваресом. Двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов проведёт 10-раундовый бой с соперником из Германии Артуром Манном. Олимпийский чемпион Евгений Тищенко проведёт 12-раундовый поединок против другого немца Леона Харта. На кону этого боя будет стоять вакантный пояс чемпиона WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг).
Чемпион мира Марк Петровский встретится с австралийцем Лукасом Брауном.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🔥 Боксёр Муслим Гаджимагомедов признан спортсменом 2023 года в России
Известный боксёр Муслим Гаджимагомедов стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России» как спортсмен года. На премию также номинировались пловец Климент Колесников и фристайлист Максим Буров.
Где смотреть турнир «Ночь чемпионов IBA»
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события. А прямую трансляцию проведут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».
1️⃣ WBA представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Тищенко — первый номер
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) представила рейтинг в весовой категории до 101,6 кг. Россиянин Евгений Тищенко возглавляет список.
Рейтинг в весовой категории до 101,6 кг по версии WBA:
1. Евгений Тищенко (Россия);
2. Леон Харт (Германия);
3. Алексей Егоров (Россия);
4. Баду Джек (Швеция);
5. Роман Фресс (Казахстан);
6. Чжаосинь Чжан (Китай);
7. Риад Мерхи (Бельгия);
8. Эндрю Табити (США);
9. Кем Юнгквист (Дания);
10. Чивон Кларк (Великобритания);
11. Айзек Чемберлен (Великобритания);
12. Марк Петровский (Россия);
13. Муслим Гаджимагомедов (Россия);
14. Китон Гомес (ЮАР);
15. Андрей Пешич (Сербия).
Когда пройдёт турнир «Ночь чемпионов IBA»
9 декабря в Дубае состоится турнир «Ночь чемпионов IBA», на котором выступят Альберт Батыргазиев, Муслим Гаджимагомедов, Евгений Тищенко и Марк Петровский. Он стартует в 18:00 по московскому времени.
💪 Батыргазиев: в бою с Альваресом порадую своей новой победой
Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев (10-0, КО 7) высказался о предстоящем поединке с кубинцем Ласаро Альваресом (6-0, КО 3). Он состоится 16 декабря в Дубае (ОАЭ). Спортсмены проведут 10-раундовый бой в весе до 60 кг. Противостояние возглавит шоу «Ночь чемпионов IBA». Бойцы разыграют между собой первый в истории профессиональный пояс Международной ассоциации бокса (IBA).
«Хочу сказать, что мы порадуем вас своей новой победой. А Альваресу я хочу передать, чтобы он был готов. Самое главное, чтобы он здоровым приехал в Дубай и мы смогли показать красочный бой. Бокс – это моё любимое дело, и его не может быть много. И когда ты занимаешься любимым делом, не воспринимаешь это как свою работу. Сейчас дорабатываем последние штрихи на базе «Юг-Спорт» в Сочи и 4 декабря вылетаем в Дубай. Постараюсь порадовать всех любителей красивым боксом.
Является ли Альварес принципиальным соперником? Да, это опасный оппонент. Он идёт без поражений по профессионалам, в олимпийском боксе у него огромный опыт. Мы его изучаем, дорабатываем последние штрихи и поедем в ОАЭ за своей новой победой. Согласен с тем, что мы друг друга хорошо знаем, и в нашем противостоянии будут своеобразные шахматы.
Мои пожелания Ласаро Альваресу? Самое главное – без травм. Я всегда говорю, что в ринге война, а за пределами – дружба. У меня только уважение ко всем своим соперникам. А в ринге будет война, тут ничего личного», — приводит слова Батыргазиева пресс-служба Федерации бокса России.
Полный кард турнира «Ночь чемпионов IBA»
- Альберт Батыргазиев – Ласаро Альварес;
- Муслим Гаджимагомедов – Артур Манн;
- Евгений Тищенко – Леон Харт;
- Марк Петровский – Лукас Браун.