Конор Макгрегор высказался о сроках следующего боя

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор, ставший гостем боксёрского вечера «Ночь чемпионов IBA», высказался о сроках своего следующего выступления.

«Я проведу следующий бой весной. Сейчас я ещё не в стадии активной подготовки, но сдаю допинг-тесты, каждый день тренируюсь. Соперник? Был Майкл Чендлер, он и должен им остаться», — приводит слова Макгрегора ТАСС.

Конору Макгрегору 35 лет. Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил техническим нокаутом (травма ноги) двукратному претенденту на титул американцу Дастину Порье. Поражение стало для Макгрегора вторым подряд, шестью месяцами ранее он также уступил Порье.

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