Дариуш — о бое с Царукяном: я вышел на бой и снова не был самим собой

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш высказался по поводу поединка с россиянином Арманом Царукяном.

«Я провёл действительно хороший тренировочный лагерь – я был в хороших кондициях, у меня была лёгкая весогонка, отличные спарринги, и всё шло просто замечательно. Но я вышел на бой и снова не был самим собой.

Теперь возникает вопрос – я снова не показал то, на что способен, или у меня больше нет этого? И мне нужно это выяснить, потому что, если у меня действительно нет этого, нет никакого смысла продолжать и лучше направить свои усилия в другое русло, попробовать себя в чём-то ещё», — сказал Дариуш.

Напомним, в ночь со 2 на 3 декабря проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 233, бой Царукян — Дариуш возглавил кард турнира, в соглавном поединке вечера Джалин Тёрнер победил нокаутом Бобби Грина.