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Усик, Мудрик и Путин — в топ-10 поисковых запросов украинцев в Google в 2023

Усик, Мудрик и Путин — в топ-10 поисковых запросов украинцев в Google в 2023
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Крупнейшая поисковая система Google представила итоговый рейтинг запросов украинских пользователей в 2023 году.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и вингер «Челси» Михаил Мудрик вошли в топ-10 в категории «Персона, интерес к которой возрастал больше всего».

Усик занял в рейтинге 4-е место, Мудрик – 6-е. Возглавляет рейтинг министр обороны Украины Рустем Умеров.

Отметим, в топе поисковых запросов также есть президент России Владимир Путин, он находится на пятом месте рейтинга.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика назначен на 17 февраля 2024 года. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В своём последнем бою Усик досрочно победил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа.

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