«Тайсон далеко не дурак». Поветкин высказался о шансах Фьюри в поединке с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории россиянин Александр Поветкин поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, в котором сойдутся украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

«Фьюри — Нганну смотрел. Фьюри вышел расслабленным, даже не знаю, что сказать. Это как шоу. Шансы с Усиком? Фьюри далеко не дурак. Усик мне тоже импонирует как боксёр, но подарков ему однозначно не будет. Фаворита назвать не берусь», – передаёт слова Поветкина корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Александра Усика назначен на 17 февраля 2024 года. Бой состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Изначально бой должен был пройти в конце 2023 года, но было принято решение о переносе.