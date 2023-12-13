Харитон Агрба: у меня есть представление, что делать в поединке с Хейни

Серебряный призёр Европейских игр-2019 россиянин Харитон Агрба (12-0, КО 8) рассказал о том, что он знает, как противостоять чемпиону мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американцу Девину Хейни.

«Хейни – молодец. Он очень хорошо показал себя против Прогрейса. Особенно на фоне его уже предпоследнего боя с Василием Ломанченко. Та их встреча была спорной. И тогда я для себя отметил, что Хейни не настолько чувствительный. У меня есть представление, что делать в поединке с Хейни. Все зависит от разницы в тайминге – если я буду намного чувствительнее, то думаю, всё будет хорошо. В противном случае придется придумывать планы В и С. Но ничего сверхъестественного в Хейни я не вижу. Да, это хороший и сильный боксёр, с которым можно боксировать и которого можно выигрывать», — сказал Агрба.

Напомним, Агрба примет участие в турнире из серии «Ночь чемпионов IBA», который состоится 15 декабря в Астане. В поединке в весе до 67 кг будет противостоять финалист чемпионата мира-2023 и Азии-2023 казахстанец Дулат Бекбауов.