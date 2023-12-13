Рикки Хаттон выбрал лучшего соперника между Пакьяо и Мейвезером

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях именитый британец Рикки Хаттон выбрал своего лучшего соперника между легендарными Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо.

«Я бы сказал, что Мейвезер. Никаких сомнений», — сказал Хаттон в подкасте Up Front.

Напомним, в 2007 году Хаттон, являвшийся чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), поднялся в полусредний дивизион (до 66,7 кг) и бросил вызов Мейвезеру, удерживавшему титул WBC. Поединок состоялся в декабре, Хаттон проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде, потерпев первое поражение в карьере.

После неудачи Хаттон вернулся в первый полусредний вес и в мае 2009 года встретился с Пакьяо, который нокаутировал его во втором раунде.