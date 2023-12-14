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«Америка, соберись!» Хамзин прокомментировал слова президента UFC о команде Хабиба

«Америка, соберись!» Хамзин прокомментировал слова президента UFC о команде Хабиба
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин прокомментировал недавнее заявление президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт жёстко высказался об американской молодёжи, заявив, что она состоит из «трусливых придурков», а многие её представители ведут себя как женщины. «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США», — сказал Дана среди прочего.

«Так и есть. Посмотрите на Америку. Физиев выкладывал видео того, что там происходит. Дичь на улице. Такого не должно быть. Дана видит это всё. Он мужик, всё по факту сказал. Америка, соберись!» – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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