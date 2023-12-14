«Америка, соберись!» Хамзин прокомментировал слова президента UFC о команде Хабиба

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин прокомментировал недавнее заявление президента UFC Даны Уайта. Ранее Уайт жёстко высказался об американской молодёжи, заявив, что она состоит из «трусливых придурков», а многие её представители ведут себя как женщины. «Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США», — сказал Дана среди прочего.

«Так и есть. Посмотрите на Америку. Физиев выкладывал видео того, что там происходит. Дичь на улице. Такого не должно быть. Дана видит это всё. Он мужик, всё по факту сказал. Америка, соберись!» – сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.