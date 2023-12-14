Поражение Шлеменко от Илича назвали апсетом пятилетия

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Сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге состоялась первая церемония награждения RCC Awards, где были подведены итоги прошедшего пятилетия.

Фото: RCC

В систему RCC входят четыре направления: ММА, бокс, кулачные бои и кикбоксинг. Поединком пятилетия в ММА было признано противостояние Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, а поединком пятилетия в боксе – бой Сергея Ковалёва и Энтони Ярда.

Фото: RCC

Ивана Штыркова, Мамуку Усуябяна и Шавката Рахимова признали лучшими спортсменами пятилетия в своих дисциплинах. Евгений Тищенко, Борис Медведев, Камрян Набати и Валерий Мясников стали спортсменами года.

Представляем всех лауреатов RCC Awards — 2023:

Боец 2023 года – Борис Медведев.

Открытие 2023 года – Рахим Мидаев.

Боец пятилетия – Иван Штырков.

Бой года — Рахим Мидаев vs Евгений Игнатьев.

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Нокаут года — Темирхан Темирханов vs Виктор Азатян.

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Сабмишен года — Мишель Сильва (бой с Александром Васильевым).

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Бой пятилетия — Александр Шлеменко vs Магомед Исмаилов.

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Сабмишен пятилетия — Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч.

Нокаут пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко.

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Апсет пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко.

Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.