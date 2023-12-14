Поражение Шлеменко от Илича назвали апсетом пятилетия

Сегодня, 14 декабря, в Екатеринбурге состоялась первая церемония награждения RCC Awards, где были подведены итоги прошедшего пятилетия.
Фото: RCC
В систему RCC входят четыре направления: ММА, бокс, кулачные бои и кикбоксинг. Поединком пятилетия в ММА было признано противостояние Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, а поединком пятилетия в боксе – бой Сергея Ковалёва и Энтони Ярда.
Фото: RCC
Ивана Штыркова, Мамуку Усуябяна и Шавката Рахимова признали лучшими спортсменами пятилетия в своих дисциплинах. Евгений Тищенко, Борис Медведев, Камрян Набати и Валерий Мясников стали спортсменами года.
Представляем всех лауреатов RCC Awards — 2023:
Боец 2023 года – Борис Медведев.
Открытие 2023 года – Рахим Мидаев.
Боец пятилетия – Иван Штырков.
Бой года — Рахим Мидаев vs Евгений Игнатьев.
Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Нокаут года — Темирхан Темирханов vs Виктор Азатян.
Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Сабмишен года — Мишель Сильва (бой с Александром Васильевым).
Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Бой пятилетия — Александр Шлеменко vs Магомед Исмаилов.
Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Сабмишен пятилетия — Александр Шлеменко vs Дэвид Бранч.
Нокаут пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко.
Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.
Апсет пятилетия — Александр Илич vs Александр Шлеменко.
Права на видео принадлежат RCC. Видео можно посмотреть на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.