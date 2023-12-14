«К крикам «русские, вперёд!» отношусь очень хорошо». Интервью с Александром Шлеменко

15 декабря состоится интереснейший турнир RCC 17, в рамках которого пройдёт сразу несколько ярких противостояний. Особенный интерес привлекает главный поединок, в рамках которого сойдутся Александр Шлеменко и Александр Илич. Соперники проведут долгожданный реванш, первый бой отправился в копилку серба. А теперь россиянин попытается отдать сопернику «должок» за тот нокаут. Мы поговорили с Александром о подготовке к бою, конфликтах с бойцами и промоутерами, а также о резонансных кричалках.

– Как чувствуете себя перед боем? Что за неприятный инцидент произошёл во время взвешивания?

– Всё хорошо. Он не неприятный. Просто я считаю, что люди, которые отвечают за это, должны приходить чуть раньше, а не позже. Тем более в этой ситуации мы все уже собрались. Хочу, чтобы просто было понимание. Уже написали заголовки, что я был недоволен. Я не был недоволен. Когда ты сделал вес с вечера и ждёшь, тут каждая секунда на счету. Хочется быстрее попить. И когда ты не понимаешь, почему ты не пьёшь… Два бойца здесь, мы зафиксировались, а потом уже можно ждать этих людей. А мы ждём, ждём. Пять минут, восемь. И только потом человек появился.

– Александр Илич на пресс-конференции больше пытался решить проблемы с Магомедом Исмаиловым, а не разговаривать о вашем поединке. Вас это не смущало?

– Его просто кинули на деньги. Он хочет их получить, выполнить договорённости. Он и пытается здесь всем это рассказать. Ну, насколько я слышал. Он пытается сказать, что предупреждал Магомеда. Ничего такого Илич не говорил. И я могу его понять. Но здесь другая организация. В RCC не кидают. Поэтому здесь он, конечно, спокоен.

Александр Илич и Александр Шлеменко Фото: RCC

– Ваша история с Исмаиловым, как кажется, далеко не закончена. Есть какие-то контакты относительно того, чтобы подраться с ним после Минеева?

– Что мне, в очередь выстраиваться? Состоится бой и состоится.

– А ваш конфликт с Анатолием Сульяновым, когда шла речь о потенциальном поединке по правилам армейского рукопашного боя?

– Да это же было в шутку сказано. Вы действительно верите, что он готов выйти в чём-то там? Мне задали вопрос, я пошутил, чтобы повеселить людей. Можно так сказать.

– А вообще было бы интересно провести ещё несколько боёв по правилам АРБ?

– Я мастер спорта международного класса по АРБ. Я выиграл все крупные турниры, получив это звание. На самом деле, это очень сложно. А сейчас это вообще невозможно. Для чего мне идти и делать шаг назад? Что я там не видел? Кто меня может удивить и чем? Это всё было давно. И сейчас предлагаете по прошествии 20-летней карьеры вернуться в АРБ. Зачем?

Александр Шлеменко Фото: RCC

– В UFC вернули возможность выходить в клетку с российским флагом, как вы отнеслись к этому решению?

– Я вообще не слежу за UFC. Мне всё равно, что они там делают. Возвращают – убирают, вообще всё равно.

– Многие последние турниры проходят под выкрики «русские, вперёд». Как вы к этому относитесь?

– Отлично отношусь. Очень рад, что русские просыпаются, их становится больше, они могут прийти и поддержать своих бойцов. Причём поддержать так, что на этом фоне других не видно и не слышно. По-моему, негативно высказываются только люди других национальностей, непонятно почему.

– Александр грозится доказать, что результат первого боя не был случайностью. На что закладываетесь вы?

– Досрочная победа. Я в любом бою так закладываюсь.