Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса перед их боем на UFC 296

Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса перед их боем на UFC 296
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон оскорбил своего соперника по предстоящему поединку, британца Леона Эдвардса. Во время пресс-конференции Ковингтон резко обратился к Эдвардсу, упомянув его покойного отца. Бой Колби и Леона пройдёт 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на UFC 296.

«В ночь боя я собираюсь затащить тебя в место, в котором ты ни за что не хотел бы оказаться. Я затащу тебя на седьмой круг ада. Мы даже сможем там передать привет твоему папаше», — заявил Ковингтон.

В общей сложности Ковингтон провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. На счету Эдвардса 25 боёв, в которых он добыл 21 победу и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
«Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC
«Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android