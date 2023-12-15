Ковингтон оскорбил покойного отца Эдвардса перед их боем на UFC 296

Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон оскорбил своего соперника по предстоящему поединку, британца Леона Эдвардса. Во время пресс-конференции Ковингтон резко обратился к Эдвардсу, упомянув его покойного отца. Бой Колби и Леона пройдёт 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на UFC 296.

«В ночь боя я собираюсь затащить тебя в место, в котором ты ни за что не хотел бы оказаться. Я затащу тебя на седьмой круг ада. Мы даже сможем там передать привет твоему папаше», — заявил Ковингтон.

В общей сложности Ковингтон провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед и потерпел три поражения. На счету Эдвардса 25 боёв, в которых он добыл 21 победу и потерпел три поражения. Ещё один поединок с его участием был признан несостоявшимся.