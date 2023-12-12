«Я хочу его изувечить». Как Ковингтон стал самым ненавидимым бойцом UFC

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 296, который станет заключительным для промоушена в этом календарном году. Хедлайнерами вечера станут топовые полусредневесы — действующий чемпион Леон Эдвардс и претендент на титул Колби Ковингтон.

У большинства фанатов ММА возникает справедливый вопрос — за что Ковингтон получил титульный шанс? У него 2-2 в последних четырёх боях, он не дрался больше полутора лет, и в полусреднем весе есть более заслуженные претенденты. Всё это вплетается в нынешний образ Ковингтона, который однажды из скромного парня превратился в безумного трэш-токера, который не видит границ и поливает грязью всех. Сейчас он, пожалуй, самый ненавидимый боец UFC.

В 2017 году Колби предстоял поединок с Демианом Майей. К тому времени Хаос шёл с рекордом 7-1 в UFC и был близок к топ-5 рейтинга, но его бои и он сам совершенно не впечатляли. Ковингтон рассказывал, что с ним не хотели продлевать контракт и планировали уволить из организации при любом исходе боя с Майей: «Я никогда ранее не рассказывал эту историю. В UFC сказали моему менеджеру Дэну Ламберту, что не собираются продлевать контракт. Им не нравился мой стиль. Им не нравилось то, что я не развлекаю публику. Так что перед тем боем они сказали, что при любом результате они не продлят контракт. При том, что я был на шестой строчке рейтингов на тот момент. Мне платили $ 30 тыс. за бой со вторым номером рейтингов. После оплаты налогов, после выплат тренерам на руках остаётся $ 5-10 тыс. Так что я полетел в Бразилию, избил его, оставив в луже крови в его родном городе Сан-Пауло и заснял то самое промо про бразильцев».

В промо, о котором вспоминает Колби, он после победы над Майей выдал пламенную речь, где назвал Бразилию помойкой, а всех жителей этой страны — грязными животными. В итоге всё закончилось тем, что Ковингтона тайно вывозили с арены, так как опасались расправы над ним. С тех пор американец бьётся только на территории своей страны, а все бразильцы его ненавидят. Доходило до того, что Фабрисио Вердум притащил на пресс-конференцию одного из турниров бумеранг и запустил им в Колби. Тот обратился в полицию, и бразильца оштрафовали. А что Вердум? Пожал плечами и заявил, что думал, что бумеранг вернётся.

С тех времён Ковингтон ни капли не изменился. Список бойцов, с которыми он враждует, регулярно пополняется. Всем известны истории о Джоне Джонсе и Хорхе Масвидале. С Джоном Колби два года жил в одной комнате, но, как только его товарищ попался на допинге, Ковингтона было не остановить: «Мы были лучшими друзьями, но он начал принимать допинг, у него всегда была страсть к стероидам. Тогда я потерял к нему уважение. А всё, что он говорит на камеру, эти напускное. Один из самых двуличных людей, что я встречал».

На этом Ковингтон не успокоился и по сей день периодически вспоминает о бывшем друге. В 2021 году заявил, что Джонс сейчас и свою жену не сможет побить. А не так давно очень просился в один кард с Джоном, так как «в UFC знают, что он в любой момент может попасться на наркотиках или снова побить жену».

История с Масвидалем — из той же оперы. Бойцы были лучшими друзьями, но в итоге превратились во врагов. По версии Масвидаля, всё началось, когда Ковингтон отказался платить тренеру по ударной подготовке. Позже конфликт разросся до таких масштабов, что бойцов просили уйти из зала ATT, так как их отношения портили атмосферу. В преддверии очного поединка оба были настроены кровожадно. Масвидаль пугал своим настроем: «Надеюсь, судья поскользнётся, когда будет бежать меня останавливать, и я нанесу ему несколько ударов, которыми изувечу его».

Колби Ковингтон и Хорхе Масвидаль Фото: David Becker/Getty Images

В октагоне Колби оказался сильнее и одержал победу, но Масвидаль отомстил, напав на соперника в баре. Хорхе выбил Колби зуб, и тот обратился в полицию, а судебные разбирательства завершились совсем недавно. Масвидаль теперь называет экс-друга «чемпионом по вызову полиции».

Были у Хаоса конфликты и с Камару Усманом, чьего отца он называл мошенником, с Дарреном Тиллом, с тем же Вердумом. Когда бразилец попался на допинге, то Ковингтон заявил, что «не сомневался в этом грязном животном». Нелицеприятно Колби отзывался в своё время и о Хабибе Нурмагомедове и даже до сих пор убеждён, что Орёл не поднялся в полусредний вес именно из-за него.

Ковингтон не соблюдает никаких границ, что и делает его самым ненавидимым бойцом лиги. Виктория Дудакова рассказывала, что уровень ненависти к Колби со стороны его коллег такой, что ему не дают тренироваться вместе со всеми в UFC Performance Institute, а открывают отдельно «Apex». Но, как видим, это окупается. Колби снова идёт за титульником.

При всём этом очень многие отмечают, что в жизни Ковингтон абсолютно другой человек. В разговоре с одним из фанатов он признавался, что скромность не продаётся. А боец UFC Темба Горимбо, который какое-то время вынужденно жил в зале, рассказывал, что Ковингтон в этот период приносил ему еду. А ещё Хаос — любимый боец Дональда Трампа. Тёплые чувства тут взаимны, Ковингтон не упускает возможности хвалить политика и называет его своим президентом.

От своего образа Колби отступать не намерен. Его будущему сопернику Леону Эдвардсу уже досталось: «Леон — настоящий идиот. Какое у него образование? Этот парень вечно что-то мямлит и бормочет, пуская на себя слюни. Он хотя бы среднюю школу окончил? Я думаю, как человек — он пустая трата чёртовых хромосом и места. Он выглядит тупее ящика с камнями».

На пресс-конференции перед турниром UFC 296 будет очень жарко. А ещё жарче станет, если Ковингтон одержит победу и вызовет Ислама Махачева, который обещал приехать на мероприятие. Американец уже называл его простым пастухом овец, так что уже начал прокачивать возможный поединок.