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Эдвардс оказался тяжелее Ковингтона. Результаты взвешивания перед UFC 296

Эдвардс оказался тяжелее Ковингтона. Результаты взвешивания перед UFC 296
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Завершилась церемония взвешивания перед турниром UFC 296, который пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США).

Напомним, в главном бою чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс сразится с американцем Колби Ковингтоном. В соглавном событии обладатель титула в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проведёт защиту против американца Брэндона Ройвала.

UFC 296. Главный кард. Результаты взвешивания:

Леон Эдвардс (77,11 кг) — Колби Ковингтон (76,88 кг);
Александр Пантожа (56,7 кг) – Брэндон Ройвал (56,47 кг);
Шавкат Рахмонов (77,56 кг) – Стивен Томпсон (77,56 кг);
Тони Фергюсон (70,53 кг) – Пэдди Пимблетт (70,53 кг);

Предварительный кард:

Тагир Уланбеков (57,15 кг) — Коди Дёрден (57,15 кг);
Мартин Будай (119,97 кг) — Шамиль Газиев (117,7 кг).

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