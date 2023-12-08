Алджамейн Стерлинг назвал желаемого соперника для дебюта в полулёгком весе UFC

Бывший чемпион легчайшего веса в UFC американец Алджамейн Стерлинг рассказал, с кем хотел бы провести дебют в полулёгком дивизионе UFC. По словам Алджамейна, он был бы не против выйти в октагон с соотечественником Келвином Каттаром.

«С кем бы я мог сразиться в полулёгком дивизионе UFC? Это может быть Келвин Каттар. Келвин, думаю, мы могли бы это сделать. Посмотри, когда твоё колено будет готово. Полагаю, это можно было бы сделать в марте или апреле. Возможно, UFC 300», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.

В настоящий момент Каттар занимает седьмое место в полулёгком весе промоушена Даны Уайта. Стерлинг располагается на первой позиции в легчайшем дивизионе.

Ранее Стерлинг поделился мнением о конфликте между Арманом Царукяном и Бобби Грином.