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Уланбеков рассказал, о чём говорил с Хабибом перед боем на UFC 296

Уланбеков рассказал, о чём говорил с Хабибом перед боем на UFC 296
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В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 296. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Коди Дёрденом. Бой продлился два раунда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом.

После окончания поединка российский боец рассказал о наставлении перед боем от именитого друга, экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. «Сегодня утром Хабиб отправил мне голосовое сообщение. «Ты должен сделать именно вот этот приём, зашагивание». Была поставлена цель: не пропустить от него правый прямой, забрать спину и попробовать задушить. Хабиб, я думаю, весь план я сегодня выполнил», — заявил Тагир после боя.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов, как и сам Уланбеков, являются выходцами из команды известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова, ныне покойного.

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