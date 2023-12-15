«Когда Хабиб ушёл, началась депрессия». Фергюсон был близок к вершине, но потерял всё

В 2019 году Тони Фергюсон вышел на серию из 12 побед подряд. К тому времени его бой с Хабибом Нурмагомедовым успел сорваться четыре раза и Эль Кукуй побывал в роли временного чемпиона дивизиона.

Фергюсон тех времён — безжалостный и бескомпромиссный боец, которого любят фанаты за неизменно атакующий стиль в октагоне. Жестокие рубки, удары из неожиданных положений и под разнообразными углами, бесконечное кардио и, конечно же, невероятный дух — это всё о Тони. Он устраивал в своих поединках невероятный хаос и властвовал в нём. О возможном бое с Хабибом говорили все. Кто-то считал именно Эль Кукуя главной угрозой для Орла, кто-то просто хотел увидеть битву двух топовых бойцов на пике. В любом случае все комплименты американцу были более чем заслуженными, Тони был устрашающим соперником для всех.

А самое главное, Фергюсон действительно горел поединком с Нурмагомедовым, его не интересовало больше ничего. Разумеется, этого хотели и в UFC, иначе не пытались бы столько раз свести бойцов в октагоне. Всем известны эти истории, бой срывался четыре раза, а на пятый в дело вмешалась пандемия.

Изначально Хабиб должен был защищать титул в бою с Фергюсоном на турнире UFC 249 в апреле 2020 года. Однако была неразбериха с тем, где пройдёт ивент, и россиянин не смог вылететь из-за пандемии. Пятый срыв боя с заклятым врагом выбил Тони из колеи. Ему выдали поединок с Джастином Гэтжи за временный пояс, но турнир перенесли на месяц, что не помешало Фергюсону устроить весогонку к предыдущей дате мероприятия. Он согнал больше 10 килограммов за четыре дня и заявил, что ему это было нужно сделать ради себя и всей команды.

Надо сказать, что беды Фергюсона начались гораздо раньше, но местами их удавалось подавить или хотя бы скрыть от глаз общества. Однако за год до злополучного срыва боя с Хабибом в пятый раз состояние Тони было катастрофическим, Эль Кукуй страдал галлюцинациями. Сначала он заявил жене, что из-за лунного затмения будет сильное наводнение, и увёз её с сыном за 180 километров от дома, чтобы избежать последствий катаклизма. Спустя несколько дней не узнавал супругу и называл её ведьмой, а потом поотключал почти все электрические приборы в доме, считая, что из холодильника за ним следят. До кучи Тони не давал есть сыну, переживая, что еда отравлена.

После всего этого Кристина, жена Фергюсона, уехала вместе с сыном к родителям, но на развод не подавала, настаивала, что её мужу нужна помощь. Через три дня она с отцом приехала домой, но обнаружила, что стены и мебель в доме разрушены, а камин оторван от стены — Тони искал скрытую дверь. Всё это, со слов Кристины, произошло в течение двух недель. И по её мнению, состояние Фергюсона стало сильно ухудшаться после срыва боя с Хабибом в 2018 году, тогда Эль Кукуй повредил колено и выбыл из турнира.

Вернёмся к поединку с Джастином Гэтжи. Фергюсон, вымотанный двумя весогонками за месяц, проиграл и вновь лишился шанса на бой с Нурмагомедовым. Казалось бы, не принимай поединок за временный пояс и дождись соперника, но, по словам Тони, он всегда усложняет себе задачу. В итоге Хабиб выиграл у Гэтжи спустя несколько месяцев и завершил карьеру. Ещё один тяжёлый удар по Фергюсону: «Знаете, когда Хабиб ушёл из UFC, часть меня ушла вместе за ним. Это очень плохо, ведь он помогал, подпитывал меня. У нас была энергия, не скажу, что плохая, просто был хайп, было весело. Но потом это ушло. Ещё была пандемия, и моя команда развалилась. Всё развалилось. Но я сказал себе, что хочу продолжать выступать. Сказал, что хочу выступать столько, сколько смогу. Я говорил себе: «А вдруг рано или поздно Хабиб вернётся? Вне зависимости от того, будешь ты проигрывать или побеждать».

В прошлом году Тони пытался затащить Хабиба на шоу The Ultimate Fighter, так как тренеры, как правило, проводят очный поединок по окончании сезона. Это всё на фоне того, что Фергюсон после поражения от Гэтжи так и не вернулся на победную серию и продолжал ухудшать свой рекорд. Сейчас у Тони шесть поражений подряд — Гэтжи, Чарльз Оливейра, Бенеил Дариуш, Майкл Чендлер, Нейт Диаз, Бобби Грин.

Фергюсон сегодня в шаге от того, чтобы повторить антирекорд Би Джея Пенна, который потерпел семь поражений подряд перед завершением карьеры. В соперниках у Тони будет Пэдди Пимблетт, которого хотят сделать одной из звёзд промоушена. Перед боем с британцем Эль Кукуй в очередной раз вспомнил о Хабибе: «Когда он решил уйти, я набрал кучу вредной еды, всяких снеков и начал заедать ими своё состояние, я впал в депрессию. Несколько дней я нигде не появлялся и только потом решился выйти в мир, попросить о помощи».

Очень грустно видеть такого Фергюсона, он постарел, он уже не тот, что был раньше, но при этом не хочет останавливаться. Тони по-прежнему бравирует, уверяет, что вернулась настоящая его версия, а не та, что была в шести последних боях. Однако верится в это с трудом. В своё время Фергюсон был почти на вершине, но сейчас он стремительно движется ко дну. Да, у него всё ещё огромная фанатская база, на его причуды смотрят даже с некоторым умилением, но всем при этом хочется, чтобы Эль Кукуй остановился. UFC 296 для этого подходит отлично.

Хабиб не вернётся, и Тони тоже пора уступить дорогу новому поколению.