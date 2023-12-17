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Пэдди Пимблетт одержал седьмую победу кряду, одолев Тони Фергюсона на UFC 296

Пэдди Пимблетт одержал седьмую победу кряду, одолев Тони Фергюсона на UFC 296
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В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт сразился с бывшим временным чемпионом дивизиона, американцем Тони Фергюсоном.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.

В своём последнем бою Тони Фергюсон уступил Бобби Грину удушающим приёмом. Всего в активе Фергюсона 25 побед и десять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Для Тони это поражение стало седьмым кряду.

Пимблетт в последнем бою одержал победу единогласным судейским решением ещё над одним представителем США, Джаредом Гордоном. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения. Пэдди идёт на серии из семи побед.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Тони Фергюсон - Пэдди Пимблетт (W)
17 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Пэдди Пимблетт
Окончено
UD
Тони Фергюсон
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