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Александр Пантожа одолел Брэндона Ройвала и сохранил пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе

В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В соглавном бою чемпион организации в наилегчайшем весе, бразилец Александр Пантожа сразился с американцем Брэндоном Ройвалом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

В активе Пантожа на профессиональной арене 35 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел шесть поражений. В предыдущем бою бразилец одолел мексиканца Брэндона Морено, к тому моменту обладающего титулом.

В активе Ройвала — 17 побед и семь поражений. В своём последнем поединке он одолел Матеуса Николау Перейра.

Напомним, в главном событии сегодняшнего турнира Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.