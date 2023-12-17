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Александр Пантожа одолел Брэндона Ройвала и сохранил пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Александр Пантожа одолел Брэндона Ройвала и сохранил пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе
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В ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В соглавном бою чемпион организации в наилегчайшем весе, бразилец Александр Пантожа сразился с американцем Брэндоном Ройвалом.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

В активе Пантожа на профессиональной арене 35 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел шесть поражений. В предыдущем бою бразилец одолел мексиканца Брэндона Морено, к тому моменту обладающего титулом.

В активе Ройвала — 17 побед и семь поражений. В своём последнем поединке он одолел Матеуса Николау Перейра.

Напомним, в главном событии сегодняшнего турнира Леон Эдвардс встретится с Колби Ковингтоном. На кону будет стоять титул в полусредней весовой категории.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) - Брэндон Ройвал
17 декабря 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Александр Пантожа
Окончено
UD
Брэндон Ройвал
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