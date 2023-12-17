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Махачев поздравил Уланбекова с победой над американцем на UFC 296

Чемпион американского промоушена в лёгком весе Ислам Махачев поздравил россиянина Тагира Уланбекова с победой над американцем Коди Дёрденом.

«Поздравляю брат. Ты был на высоте сегодня!» – написал Махачев в своей социальной сети.

Бой предварительного карда продлился два раунда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом. Для россиянина эта победа стала 16-й в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.

Турнир UFC 296 прошёл в ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США).

В предпоследнем поединке, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 214, Уланбеков встречался с представителем США Натаном Манессом. Бой завершился победой россиянина в первом раунде.

Отметим, что в главном событии вечера британец Леон Эдвардс защитил чемпионский титул UFC в полусреднем весе, одолев американца Колби Ковингтона.