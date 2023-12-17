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Уланбеков: бой с Дёрденом мог завершить ещё в первом раунде, но допустил ошибки

Уланбеков: бой с Дёрденом мог завершить ещё в первом раунде, но допустил ошибки
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В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 296. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Коди Дёрденом. Бой продлился два раунда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом.

После поединка Уланбеков рассказал о том, что совершил много ошибок.

«Мне кажется, я ещё в первом раунде мог завершить этот бой, но допустил ошибки. В тот момент, когда я его уронил, сначала сам не понял, как это произошло. Ушёл сразу на удушающий, этого нельзя было делать.

В конце первого раунда забрал спину и начал сразу душить. Поторопился. Много ошибок, мы поработаем над этим вместе с тренерами в зале», — сказал Уланбеков после боя.

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17 декабря 2023, воскресенье. 03:20 МСК
Тагир Уланбеков
Окончено
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Коди Дёрден
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