Уланбеков: бой с Дёрденом мог завершить ещё в первом раунде, но допустил ошибки

В ночь с 16 на 17 декабря на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 296. В рамках предварительного карда россиянин Тагир Уланбеков встретился с американцем Коди Дёрденом. Бой продлился два раунда и завершился победой Уланбекова удушающим приёмом.

После поединка Уланбеков рассказал о том, что совершил много ошибок.

«Мне кажется, я ещё в первом раунде мог завершить этот бой, но допустил ошибки. В тот момент, когда я его уронил, сначала сам не понял, как это произошло. Ушёл сразу на удушающий, этого нельзя было делать.

В конце первого раунда забрал спину и начал сразу душить. Поторопился. Много ошибок, мы поработаем над этим вместе с тренерами в зале», — сказал Уланбеков после боя.