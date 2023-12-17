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Пимблетт: я выдохся, пытаясь финишировать Фергюсона. Он легенда

Пимблетт: я выдохся, пытаясь финишировать Фергюсона. Он легенда
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Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт высказался по поводу своего соперника Тони Фергюсона, бой с которым он провёл на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе.

Напомним, поединок продлился все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.

«Давайте все поаплодируем Тони Фергюсону. Он легенда. Настоящая легенда спорта, легенда моего дивизиона. Для меня огромная честь разделить с ним октагон. И, боже мой, как он смог пережить первый раунд? Я выдохся, пытаясь финишировать его», — сказал Пимблетт после боя.

Пимблетт в последнем бою одержал победу единогласным судейским решением ещё над одним представителем США, Джаредом Гордоном. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения. Пэдди идёт на серии из семи побед.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Тони Фергюсон - Пэдди Пимблетт (W)
17 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Пэдди Пимблетт
Окончено
UD
Тони Фергюсон
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