Пимблетт: я выдохся, пытаясь финишировать Фергюсона. Он легенда

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетт высказался по поводу своего соперника Тони Фергюсона, бой с которым он провёл на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе.

Напомним, поединок продлился все три раунда и завершился победой Пимблетта единогласным решением судей.

«Давайте все поаплодируем Тони Фергюсону. Он легенда. Настоящая легенда спорта, легенда моего дивизиона. Для меня огромная честь разделить с ним октагон. И, боже мой, как он смог пережить первый раунд? Я выдохся, пытаясь финишировать его», — сказал Пимблетт после боя.

Пимблетт в последнем бою одержал победу единогласным судейским решением ещё над одним представителем США, Джаредом Гордоном. В общей сложности в смешанных единоборствах Пэдди провёл 24 боя, одержав в них 21 победу (шесть — нокаутом) и потерпев три поражения. Пэдди идёт на серии из семи побед.