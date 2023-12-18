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Бывший абсолютный чемпион Тэйлор бросил вызов Девину Хейни

Бывший абсолютный чемпион Тэйлор бросил вызов Девину Хейни
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британец Джош Тэйлор заявил о желании сразиться с действующим обладателем титула WBC американцем Девином Хейни (31-0, 15 KO).

«Я подерусь с тобой, чемпион! Я дам тебе бой жизни! В промежуточном весе или полусреднем», — написал Тэйлор в социальных сетях.

Джошу Тэйлору 32 года. Британец является победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. В июне Тэйлор проиграл единогласным судейским решением звёздному американцу Теофимо Лопесу. Всего на его счету в профессиональном боксе 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение.

Ранее Джервонта Дэвис с угрозой обратился к Хейни из-за потенциального боя.

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