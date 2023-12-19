«Мы не относимся к Махачеву как к чемпиону». Уланбеков — о звезде UFC

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков поделился мнением об отношениях с партнёром по команде Исламом Махачевым, который является чемпионом американского промоушена UFC в лёгком весе.

«Мы не относимся к Исламу как к чемпиону. Мы уже 15 лет тренируемся вместе. Абдулманап Магомедович (Нурмагомедов) собрал нас всех в юном возравсе. Конечно, у Махачева больше опыта в октагоне, он советует мне как правильно действовать. Но это добавляет нам мотивации, что у нас в зале есть такой чемпион. Не только он, еще Хабиб. К тому же у нас много других хороших ребят», – приводит слова Уланбекова MMAJunkie.

Напомним, в последнем бою на UFC 296 Уланбеков победил американца Коди Дёрдена, поединок продлился два раунда и завершился победой Тагира удушающим приёмом. Для россиянина эта победа стала 16-й в смешанных единоборствах. Также на его счету два поражения.