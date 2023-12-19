Российский боец UFC назван лучшим новичком года в единоборствах по версии MMA News

Российский боец, выступающий в средней весовой категории (до 84 кг) UFC, Икрам Алискеров признан новичком года в смешанных единоборствах по версии издания MMA News.

Как сообщается, на награду претендовали бойцы UFC, Bellator, PFL и ONE Championship, которые дебютировали в своих промоушенах в 2023 году. Победитель определялся путём голосования обозревателей издания MMA News.

Наибольшее количество голосов набрал россиянин Икрам Алискеров. На второй строчке расположился американец Бо Никал, также выступающий в UFC, третье место досталось ещё одному представителю США Импе Касанганаю, дебютировавшему в промоушене PFL.

Алискеров дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае 2023 года впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса.