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Икрам Алискеров выступит на турнире UFC 298, есть соперник

Икрам Алискеров выступит на турнире UFC 298, есть соперник
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров (15-1) выступит в андеркарде турнира UFC 298, который состоится 17 февраля в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.

Соперником Алискерова станет 30-летний американец Энтони Эрнандес (16-2). Спортсмен выступает в престижнейшей организации мира с 2019 года и провёл в общей сложности семь боёв, одержав пять побед и дважды проиграв.

Икраму Алискерову 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2012 году и в мае впервые выступил в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса. На турнире UFC 294 в октябре Алискеров досрочно остановил в первом раунде бразильца Ворли Алвеса. Единственное поражение потерпел от Хамзата Чимаева.

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