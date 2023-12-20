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Чейл Соннен назвал звёздного бойца UFC, который может завершить карьеру

Чейл Соннен назвал звёздного бойца UFC, который может завершить карьеру
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказал мнение, что бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусредней весовой категории Колби Ковингтон может решить завершить карьеру.

«У него было три боя за титул, он был временным чемпионом, он не проигрывал, но, проснувшись однажды, узнал, что он уже не временный чемпион. Он дрался с действующим чемпионом BMF, доминировал, но так и не стал чемпионом BMF. Я думаю, у него есть повод для разочарования. Даже не знаю, захочет ли он начать всё сначала. Это суровая правда. Не уверен, что мы снова увидим Колби Ковингтона», — сказал Соннен на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, в последнем бою Ковингтон проиграл чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу.

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