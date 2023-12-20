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Райан Гарсия показал два автомобиля, которые купил себе на Рождество

Райан Гарсия показал два автомобиля, которые купил себе на Рождество
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Звёздный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал два автомобиля, которые приобрёл для себя.

«Два прекрасных подарка для себя на это Рождество. Было проделано много тяжёлой работы, много самоотдачи, и это должно приносить плоды. Речь не только о материальной стороне вещей, но это всего лишь один пример, как пожинаешь то, что было посеяно. Благодарю тебя, боже, за то, что даёшь силу во всём, что я делаю, и даёшь мне возможность усердно работать. Люблю тебя всем сердцем», — написал Гарсия.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

Напомним, в последнем бою Гарсия встречался с мексиканцем Оскаром Дуарте и нокаутировал его в восьмом раунде.

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