Хейни отреагировал на слова Гарсии про переговоры об их бое

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях Девин Хейни дал комментарий по поводу недавнего сообщения своего соотечественника Райана Гарсии. Ранее Гарсия заявил, что поручил своей команде связаться с представителями Хейни для начала переговоров об организации поединка между ними.

«Это факт», — написал Хейни на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в прошлом бою, который состоялся в декабре этого года, Хейни встречался с соотечественником Реджисом Прогрейсом. Поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Девина единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107). Таким образом, он отобрал у Прогрейса титул WBC.

Гарсия в предыдущем бою, прошедшем также в декабре этого года, нокаутировал Оскара Дуарте.