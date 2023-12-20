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Чемпион UFC: Ковингтон много болтает, но он заработал деньги для Эдвардса

Чемпион UFC: Ковингтон много болтает, но он заработал деньги для Эдвардса
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа высказался о трёхкратном претенденте на титул американском полусредневесе Колби Ковингтоне, подвергнувшемся массовой критике из-за скандального поведения перед турниром UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Ковингтон высказался о погибшем отце своего соперника, британца Леона Эдвардса, что вызвало негативную реакцию у MMA-общественности.

«Я не думаю, что Колби Ковингтон заслужил бой за пояс. Он добился этого, потому что много болтает. Хотя, возможно, он этого и заслуживает, потому что он говорит, а это приносит много платных трансляций, что хорошо для меня (смеётся). Не знаю, хорошо ли это для него, но он заработал деньги для меня и Леона. Думаю, Леон может порадоваться этому», — сказал Пантожа в подкасте The MMA Hour.

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