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Названа дата следующего боя Джейка Пола

Названа дата следующего боя Джейка Пола
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Известный американский блогер Джейк Пол, принимающий участие к боксе, следующий поединок проведёт 2 марта в Пуэрто-Рико. Об этом объявила пресс-служба промоутерской компании Most Valuable Promotions. Соперник Пола пока не известен. Его имя будет названо позже.

Пол дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные).

В последнем поединке Джейк встречался с соотечественником Андре Августом. Бой проходил в ночь на 16 декабря мск в Орландо (США) и завершился победой Пола нокаутом в первом раунде.

Ранее Джейк заявил, что готов рассмотреть вариант проведения боксёрского поединка с легендарным российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко.

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