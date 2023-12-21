Названа дата следующего боя Джейка Пола

Известный американский блогер Джейк Пол, принимающий участие к боксе, следующий поединок проведёт 2 марта в Пуэрто-Рико. Об этом объявила пресс-служба промоутерской компании Most Valuable Promotions. Соперник Пола пока не известен. Его имя будет названо позже.

Пол дебютировал на профессиональном ринге в 2020 году и провёл в общей сложности восемь боёв, в семи одержав победы (четыре – досрочные).

В последнем поединке Джейк встречался с соотечественником Андре Августом. Бой проходил в ночь на 16 декабря мск в Орландо (США) и завершился победой Пола нокаутом в первом раунде.

Ранее Джейк заявил, что готов рассмотреть вариант проведения боксёрского поединка с легендарным российским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фёдором Емельяненко.