Кравцов: Валлин — посредственный боксёр, Джошуа будет явным фаворитом

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов поделился ожиданиями от поединка между британцем Энтони Джошуа и шведом Отто Валлином, который состоится сегодня, 23 декабря, на вечере бокса в Саудовской Аравии.

«Джошуа — явный фаворит в своём бою. Валлин в принципе для меня неплохой, но достаточно посредственный боксёр. С Муратом Гассиевым в большей степени сыграли габариты Валлина, а в бою с Джошуа этого преимущества не будет. Скорость у него невысокая, это тоже бонус для Энтони», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Отметим, что бой между Энтони Джошуа и Отто Валлином возглавит боксёрский вечер от Matchroom Boxing.

Ранее Кравцов сделал прогноз на бой между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром.